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Злоумышленнику, который совершал хулиганские действия в отношении участников митингов в Киеве, объявили подозрение, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Так, 17 июля 2018 года, во время акции, проходившей у здания Специализированной антикоррупционной прокуратуры на ул. Исаакяна, 17, подозреваемый с целью публичного унижения достоинства участников этого собрания использовал против них заранее подготовленный раствор «зеленки».

Кроме того, этот же человек во время мирных собраний, происходивших 17 октября 2018 у здания Кабинета Министров Украины на ул. Грушевского, 12/2, подошел к трибуне и облил раствором с резким запахом участников акции, среди которых были и народные депутаты Украины.

По результатам следствия, действия злоумышленника квалифицированы по ч. 2 ст. 296 УК Украины.

В связи с тем, что указанный человек скрывается от правоохранительных органов, подозрение ему сообщено заочно.

По данным прокуратуры, на сегодня подозреваемый объявлен в розыск, получено разрешение следственного судьи на его задержание с целью привода в суд для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей. Следствие в уголовном производстве продолжается.

Напомним, 17 июля главу ЦПК Виталия Шабунина у здания Специализированной антикоррупционной прокуратуры облили «зеленкой».

17 октября во время акции протеста у здания Кабинета Министров фекалиями облили народного депутата Сергея Каплина.
ForUm

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