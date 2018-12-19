Вчера, 18 декабря, российские оккупационные войска 13 раз нарушили режим прекращения огня, при этом зафиксировано 4 случая применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, сообщает пресс-центр штба ООС.

В частности, враг совершил обстрелы из артиллерии калибра 122 мм и из минометов калибра 120 мм в районе населенного пункта Новотошковское и 82 мм в районе населенного пункта Крымское на луганском направлении, в районе населенного пункта Павлополь на мариупольском направлении.

Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Славное, Авдеевка, Пески на донецком направлении, а также вблизи населенных пунктов Чермалык, Лебединское, Павлополь на мариупольском направлении.

В результате боевых действий один украинский военный получил ранения.

Для подавления огневых провокаций противника подразделения обороняющихся применяли дежурные огневые средства.

По данным разведки 18 декабря один оккупант был ранен.

В течение текущих суток враг огонь не открывал.