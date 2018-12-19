Группа астрономов обнаружила самый удаленный объект Солнечной системы, который до этого времени удавалось наблюдать. Он называется 2018 VG18 и расположен от Солнца на расстоянии 120 астрономических единиц.

Об этом пишет The Guardian, поясняя, что одна астрономическая единица равна средней длине расстоянию от Земли до Солнца, то есть 150 миллионов километров.

Астрономы называют новое открытое космическое тело также Фараут (Farout). До этого времени считалось, что самым отдаленным объектом Солнечной системы была карликовая планета Эрида, расстояние до которой составляет 96 астрономических единиц, сообщает УНИАН.



Новый «конец света» открыли ученые Скотт Шеппард из Института Карнеги, Дэвид Толен из Гавайского университета и Чад Трухилло из Университета Северной Аризоны. Они же в этом году подтвердили существование еще одной карликовой планеты в пределах нашей системы, которую назвали Гоблин. Ее открытие было интересным тем, что ученые заметили определенное отклонение в ее орбите. Вероятно, это обусловлено гравитацией неизвестной до сих пор еще большой планеты, которая вращается вокруг Солнца.

Впрочем, ничего подобного в Фараут астрономы не заметили. «Сейчас мы можем точно сказать, что 2018 VG18 чрезвычайно удаленный объект от Солнца. Мы также можем назвать его примерный диаметр и цвет. Поскольку объект очень далеко, его движение по орбите очень медленный. Вероятно он делает один оборот вокруг Солнца за 1000 лет», - сказал Толен.

По яркости Фараута ученые установили, что его диаметр составляет примерно 500 километров. Объект, вероятно, имеет сферическую форму. А его разовый оттенок может указывать на то, что его поверхность покрыта льдом.