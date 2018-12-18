Служба безопасности Украины предотвратила подрыв железнодорожных путей в Харьковской области.

Об этом на брифинге заявил представитель департамента контрразведки СБУ Владимир Настюк, передают Українськi Новини.

Он сообщил, что 17 декабря правоохранители задержали жителя Луганской области, 1989 года рождения, после закладки бомбы на железнодорожных путях около дренажного моста на границе Харьковской и Луганской областей.

Эквивалент взрывчатки составил 2 кг тротила.

Бомба не взорвалась, так как сотрудники СБУ заранее подменили ее на муляж.

«Нами установлено, что это преступление готовилось представителями «Министерства государственной безопасности Луганской народной республики», которое полностью контролируется спецслужбами РФ», - отметил Настюк.

Организатором диверсии, по версии СБУ, является уроженец Саратовской области России Егор Дубровкин.

Он является бывшим сотрудником СБУ, а сейчас служит в «МГБ ЛНР».

Дубровкин объявлен в розыск.