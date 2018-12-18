Сотрудники Службы безопасности Украины, привлеченные к проведению операции Объединенных сил, задержали одну из участниц подготовки и проведения в Луганской области так называемого «референдума» в 2014 году, которая находилась в розыске, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что в мае 2014 года жительница Новодружеска добровольно вошла в состав так называемой «избирательной комиссии» псевдореферендума. После освобождения города силами антитеррористической операции женщина убежала в РФ, где более четырех лет скрывалась от правосудия.

В июне следователи СБУ заочно вынесли в отношении него сообщение о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины и объявили в розыск.

Правоохранители задержали злоумышленницу на одном из пунктов пропуска государственной границы при попытке въехать в нашу страну в личных делах. Задержанной избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются неотложные следственные действия.