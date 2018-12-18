Для получения пассивного дохода сначала нужно сформировать подходящий актив: недвижимость, деньги, авторские права. Читайте, что делать дальше.

О получении пассивного дохода мечтают все. В большинстве случаев этот источник приносит деньги, в то время как вы не принимаете в этом процессе никакого участия. По сути, вы становитесь финансово свободным человеком.

Чтобы создать пассивный доход, необходимо приобрести или сформировать подходящий актив. В нашем случае уместно иметь один из этих элементов: недвижимость, средних размеров сумму денег, авторские права. Рассмотрим несколько стопроцентных вариантов, которые обеспечат вам пассивный доход.

Способ 1. Открытие депозита в банке

Такой способ является одним из самых популярных в Украине. Для этого нужно иметь достаточную сумму, чтобы доход обеспечивал ваши минимальные затраты.

К примеру, если депозитная ставка в банке составляет 15% годовых, то для получения дохода 5 тыс грн в месяц необходимо открыть банковский депозит более чем на 400 тыс грн. Нужно учитывать, что определенный процент от этой суммы "съедят" комиссионные банка, налоги, а также инфляция.

Также можно воспользоваться валютным депозитом. Чтобы получать 200 долл при средней ставке 4%, придется положить на счет около 60 тыс долл.

При этом нужно учитывать, что банк может обанкротиться, а сумма гарантирования депозитов в Украине составляет только 200 тыс грн. В связи с этим, вероятно, есть смысл разложить деньги по разным банкам. Если один обанкротится, вы получите обратно всю сумму.

Перед открытием депозита убедитесь, что банк в порядке. Начать можно с поиска в интернете. Это позволит ознакомиться с информацией, которая появлялась о банке за последнее время. Также стоит почитать отзывы клиентов.

Один из показателей устойчивости учреждения — уровень процентных ставок. Если они очень высокие, значит, у банка низкая ликвидность, то есть слабая возможность расплачиваться по счетам. Если ставки низкие, значит, банк не гоняется за деньгами и у него все хорошо с платежами по обязательным счетам.

Способ 2. Сдача недвижимости в аренду

Чтобы не опасаться банкротства банка, можно купить квартиру или коммерческую недвижимость и сдавать ее в аренду. К примеру, вы решили на свои 60 тыс. долл приобрести однокомнатную квартиру в новом доме в Киеве за 40 тыс. долл, сделать в ней ремонт и купить бытовую технику и мебель на 20 тыс. долл.

Да, здесь придется больше повозиться, чем в случае с депозитом, однако ваш доход может быть на 30-50% больше, а ваши риски минимальны.

Если хорошо изучить первичный рынок недвижимости, инвестировав деньги на этапе строительства дома, то можно получить доход с того, что после введения дома в эксплуатацию купленная квартира вырастет в цене на 25%.

Еще один вариант — вложить деньги в недвижимость за рубежом, где доход может быть еще больше.

Способ 3. Инвестиции в ценные бумаги

Этот способ слабо развит в Украине, в отличии, например, от Польши, где каждый фермер знает, что такое фондовый рынок. Впрочем, это не значит, что вы не можете им воспользоваться. Вы можете купить акции компании, которая выплачивает дивиденды, чтобы получать свой пассивный доход.

Обычно выплаты происходят раз в год в зависимости от количества акций. Здесь нужно хорошо знать иностранный фондовый рынок — отечественный рынок капитала не настолько развит, чтобы найти выгодные акции для инвестирования. Для таких инвестиций придется воспользоваться услугами фондовых брокеров.

Минусом в отличии от банковского депозита или сдачи недвижимости в аренду здесь является высокая волатильность фондового рынка. Кроме того, компания может не выплачивать дивиденды, если ее бизнес не приносит прибыли.

Также можно инвестировать в облигации. К примеру, в Украине есть облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), которые считаются одними из самых надежных с точки зрения инвестиций. Невыплата процентов по этим бумагам сравни с банкротством всего государства. ОВГЗ есть гривневые и валютные.

По этим облигациям в определенные периоды начисляются проценты, что и будет вашим пассивным доходом. В любой момент ОВГЗ можно продать.

Доходность по гривневым ОВГЗ составляет 18%, по валютным — около 5%. Один из плюсов таких инвестиций в том, что в отличии от банковских депозитов с этого дохода не нужно платить налог 18%, а лишь 1,5% военного сбора.

Способ 4. Доход с авторских прав

Этот вариант потребует от вас больше креатива: для получения дохода от авторских прав сначала нужно что-то создать. К примеру, можно написать книгу или музыку, нарисовать картину, изобрести что-то уникальное. Потом нужно оформить на это свои авторские права, после чего вам будут платить процент как правообладателю с продаж продуктов, где задействовано ваше изобретение.

К примеру, когда вы смотрите фильмы в кинотеатрах, в титрах часто упоминается компания Dolby Digital. Она разработала технологию цифрового звука, за использование которой она получает доходы уже десятки лет.

Автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг по версии Forbers стала самым высокооплачиваемым автором 2017 года с состоянием более 650 млн долл. А солист британской группы Queen Фредди Меркьюри передал авторские права на песню "Богемная рапсодия" благотворительному фонду по борьбе со СПИДом, чтобы он получал все будущие доходы от переиздания этого произведения.

Главным преимуществом такого способа является возможность передачи авторских прав в наследство. Кроме того, доход можно масштабировать, если вашими правами будет пользоваться много организаций одновременно.

Способ 5. Запуск рентала

Ренталами называются компании, сдающие в аренду технику. Часто такой бизнес связан со съемочной деятельностью, когда продакшн, снимающий рекламу или фильм, берет в аренду недостающее оборудование. Это могут быть камеры, фотоаппараты, комплекты световых приборов, автомобили и велосипеды.

Для запуска рентала необходимо изучить рынок, чтобы понять, на какое оборудование есть спрос, разузнать ценовой диапазон, изучить конкурентов. Затем нужно купить инвентарь и снять помещение, где он будет храниться. Далее, скорее всего, нужно будет потраться на маркетинг, чтобы о вас узнали.

В таких случаях эффективен метод «сарафанного радио». На первом этапе сайт не нужен, но необходимо создать страницы в социальных сетях, где есть весь инструментарий для ведения коммерческой деятельности. Когда все будет готово, запаситесь терпением до момента, когда ренталом начнут пользоваться.

Однозначный минус — в отличии от указанных выше способов вам нужно будет активно участвовать в этом бизнесе до и после его запуска.

Способ 6. Стать блогером

Блогер — это не профессия, а жизнь. Под пассивным доходом нужно понимать то, что блогерский образ жизни будет приносить вам деньги.

Вначале вам нужно будет определиться с нишей. Это может быть спорт, искусство, шоу-бизнес или ваша текущая жизнь, которая может быть интересна людям. Лучше всего выбрать то, в чем вы хорошо разбираетесь.

Далее выберете платформу с учетом своей целевой аудитории. Более массовая аудитория находится в социальных сетях Instagram и Facebook. Для ведения бизнес-блога с ориентиром на западного читателя подойдет платформа Medium.

В Украине есть блогерские разделы на сайтах и ведущих СМИ. Среди них — «Украинская правда», «Новое время», «Лига.нет», «Инвестгазета». Кроме того, есть понятие «влог» — это видеоблог на Youtube.

Выбрав платформу, нужно начать генерировать контент. Это самый сложный и длительный этап. Для этого понадобится, как минимум, смартфон, на который вы будете снимать фото и видео. Также желательно иметь ноутбук, если есть потребность писать текстовый контент и редактировать видео.

Наполнение должно быть качественным, чтобы выделяться среди конкурентов. Публиковать контент необходимо регулярно, чтобы ваша аудитория активно делилась им в социальных сетях и не теряла к вам интерес.

Набрав минимум 5 тыс. подписчиков, можно начинать предлагать свои услуги по размещению рекламы.

Хотя в большинстве случаев рекламодатели найдут вас сами.

Также есть платформы для лидеров мнений, где можно зарегистрироваться, чтобы вам стали предлагать разместить на своей странице рекламу.

Стоимость размещения рекламы вам необходимо определить для себя самостоятельно.

В этом вам поможет мониторинг рынка. Сейчас цены для размещения рекламы на страницах лидеров мнений начинаются от 100-500 долл.

Такой доход больше всего подходит для молодых активных ребят. Кстати, восьмилетний мальчик из США Раян, публикующий обзоры игрушек на своем канале Ryan ToysReview в YouTube, стал по версии Forbers самым высокооплачиваемым видеоблогером 2017 года, заработав за год 22 млн долл.

Вывод — размер пассивного дохода зависит от объема актива. Чтобы начать его получать, сначала необходимо основательно потрудиться.