Президент Украины Петр Порошенко задекларировал за 2018 год доход в размере 1 миллиарда 556 миллионов 273 тысяч гривен.

Об этом свидетельствует его электронная декларация, опубликованная в Едином государственном реестре деклараций, сообщает Укринформ.

В частности, Президент задекларировал 1,1 миллиарда гривен дивидендов от компании Rothschild Trust Schweiz AG (Швейцария), 400 млн гривен дивидендов от публичного акционерного общества «Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд «Прайм Эссетс Кэпитал».

Кроме того, 28,8 млн грн дохода Президента составляет возврат Министерством финансов стоимости приобретения облигаций внутреннего государственного займа и инвестиционной прибыли при погашении ОВГЗ, 21 миллион гривен — проценты от Международного инвестиционного банка (МИБ), 0,8 млн гривен дохода от отчуждения имущества и 336 тысяч гривен президентской зарплаты.

Также Порошенко задекларировал на банковских счетах в Украине 61 млн 214 тысяч долларов и 427 тысяч 433 доллара в швейцарском банке Rothschild Bank. Кроме того, на банковских счетах Президента в Украине 11 тысяч 492 евро; 2 млн 370 тысяч грн; 8 тысяч английских фунтов стерлингов. Также у Порошенко есть вклад в небанковском финансовом учреждении «Прайм Эссетс Кэпитал» в размере 8,2 миллиона гривен. Наличными у Порошенко – 21 тысяча долларов и 60 тысяч гривен.

Согласно декларации, Порошенко одолжил третьим лицам 4,5 миллиона гривен.

Президент имеет в собственности жилой дом площадью более 1330 квадратных метров в Козине Киевской области и три земельных участка в этом же населенном пункте общей площадью около 42 тыс. квадратных метров. В Киеве у Президента тоже есть три земельных участка общей площадью более 12 тыс. кв. метров и две квартиры - 134 и 82 квадратных метров. Еще одна квартира площадью 68 квадратных метров есть в Виннице.

Жена Президента Марина Порошенко владеет квартирой в Киеве площадью 80 квадратных метров, земельным участком и садовым домом в Бориспольском районе на Киевщине.

Глава государства также задекларировал ценные картины, мебель, светильники, электронные устройства, часы, музыкальные инструменты, ковры и ювелирные изделия. Кроме того, Президент задекларировал автомобиль Mercedes 2010 года выпуска, у его жены есть Jaguar 2008 года.

Как сообщалось, в 2017 году Президент Порошенко задекларировал доход в размере 16 миллионов 303 тысяч 874 гривни.