Доходы населения Украины в 2018 году выросли на 9,9% по сравнению с 2017 годом – до 3 триллиона 219,5 миллиарда гривен. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Государственную службу статистики
«Располагаемый доход в расчете на одного человека составил 57908,6 гривни», - сказано в сообщении.
Что касается структуры доходов, то 47,4% составила зарплата (45,6% - в 2017 году), 17,6% - прибыль и смешанный доход (18%), 2,6% - доходы от собственности (3%), 32,4% - социальная помощь и другие текущие трансферты (33,4%).
Расходы украинцев в 2018 году составили 3 триллиона 202,7 миллиарда гривен, а прирост сбережений – 16,8 миллиарда гривен.
Что касается структуры расходов, то 89,2% составила покупка товаров и услуг (89% - в 2017 году), 9,4% - текущие налоги на доходы, имущество и другие текущие трансферты (9%).
В Госстате добавили, что речь пока идет о предварительных расчетах, а окончательная информация по доходам и расходам населения в 2018 году будет опубликована позже.
Напомним, по прогнозу Минфина, в 2019 году среднемесячная зарплата в Украине составит 10 тысяч 100 гривен.
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