Музыкант, лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук заявил, что не знает такого политика, как Владимир Зеленский.

Об этом он сказал во время лекции «Мир 2019. Что изменится уже завтра?», отвечая на соответствующий вопрос из зала, передает Новое Время.

«Я такого политика не знаю. Я знаю политика с фамилией Голобородько (главный персонаж телесериала «Слуга народа», - ред.). Это очень интересный политик, но по украинской Конституции он не гражданин Украины, и не жил здесь последние 10 лет - и, к счастью или к сожалению, - не может баллотироваться», - сказал певец.

«У меня мало знаний об этом человеке», - резюмировал он.