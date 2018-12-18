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В американском штате Миссури мужчину, который убил сотни оленей, судья заставил на протяжении года смотреть мультфильм «Бэмби».

Как сообщает Springfield News-Leader, 29-летнего браконьера Дэвида Берри-младшего признали виновным в убийстве сотен оленей.

Мужчина годами убивал животных, забирая рога и головы, а туши оставляя в лесу.

За это браконьера приговорили к году за решеткой. Кроме этого, согласно решению суда, по меньшей мере раз в месяц он должен будет просматривать мультфильм «Бэмби». Напомним, в мультфильме маленький олененок из-за охотников потерял маму.
 
ForUm

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