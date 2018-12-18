Канадский боксер Адонис Стивенсон вышел из искусственной комы, в которую он был введен после боя за звание чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 79,38 кг с украинцем Александром Гвоздиком. Об этом сообщает портал Allboxing.

Бой состоялся в канадском Квебеке в ночь на 2 декабря и завершился победой 31-летнего украинца нокаутом в 11-м раунде. После поединка Стивенсон был госпитализирован и помещен в отделение интенсивной терапии. Позднее он был введен в искусственную кому из-за возможного кровоизлияния в мозг.

По данным источника, Стивенсон открыл глаза и сумел пообщаться со своими родными. Общее состояние спортсмена оценивается как стабильное, есть шансы на восстановление, однако по неподтвержденной информации, у него парализована правая часть тела.

41-летний Стивенсон не сумел в 10-й раз защитить титул чемпиона мира, которым владел с 2013 года. Он потерпел первое поражение за восемь лет. В активе канадца 29 побед (24 - нокаутом), два поражения и одна ничья.

Гвоздик впервые боксировал за титул чемпиона мира. Он не знает поражений на профессиональном ринге - 16 побед (13 - нокаутом). Украинец является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне в весовой категории до 81 кг.