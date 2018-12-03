Канадский боксер Адонис Стивенсон был введен в состояние искусственной кому в качестве профилактической меры из-за возможного кровоизлияния в мозг, сообщает SportArena.

По состоянию на утро 3 декабря состояние боксера стабилизировалось.

«Состояние Стивенсона перешло от критического к стабильному. Это хорошие новости.

Он находится в контролируемой искусственной коме, которая должна помочь выздоровлению. Новая информация должна появиться позже», — заявил промоутер боксера Ивон Мишель.

Стивенсон оказался в реанимации после нокаута от украинца Александра Гвоздика. После боя он находился в критическом состоянии.

Адонис проиграл бой нокаутом украинскому боксеру в 11-м раунде. Это его второе поражение в карьере и первое с 2010 года. Стивенсон проиграл титул чемпиона мира WBC в полутяжелом весе, который перешел к Александру.



