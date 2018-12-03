также в разделеСпорт
Украинец Гвоздик стал чемпионом мира по боксу, нокаутировав Стивенсона 160
«Динамо» обыграло «Астану» и вышло на первое место в группе Лиги Европы 60
Сборная Украины опустилась в рейтинге ФИФА 50
2 чемпионских титула: Фернандо Алонсо завершил карьеру в Формуле-1 19
Россиянин Лебедев хочет побиться с Усиком 46
Украинские боксерши завоевали две медали на чемпионате мира 29
Моуриньо намерен уже в январе подписать Лоренцо Пеллегрини 32
Украинка вышла в финал чемпионата мира по боксу 38
Усик занял 4 место в рейтинге лучших боксеров мира 120
Украина разгромно проиграла Словакии в групповом турнире Лиги Наций 130
Кличко поздравил Усика с победой 44
Сборная журналистов обыграла железнодорожников с минимальным счетом 29
В «Ливерпуле» прокомментировали возможную продажу клуба 48
Свитолина стала заслуженным мастером спорта Украины 51
Впервые в истории УПЛ футбольный матч будет судить женская команда арбитров 43
Харьков может принять мачт за Суперкубок УЕФА в 2021 году 28
Свитолина стала четвертой ракеткой мира 65
После поражения боксер напал на своего тренера 142

Канадский боксер Адонис Стивенсон был введен в состояние искусственной кому в качестве профилактической меры из-за возможного кровоизлияния в мозг, сообщает SportArena.

По состоянию на утро 3 декабря состояние боксера стабилизировалось.

«Состояние Стивенсона перешло от критического к стабильному. Это хорошие новости.

Он находится в контролируемой искусственной коме, которая должна помочь выздоровлению. Новая информация должна появиться позже», — заявил промоутер боксера Ивон Мишель.

Стивенсон оказался в реанимации после нокаута от украинца Александра Гвоздика. После боя он находился в критическом состоянии.  

Адонис проиграл бой нокаутом украинскому боксеру в 11-м раунде. Это его второе поражение в карьере и первое с 2010 года. Стивенсон проиграл титул чемпиона мира WBC в полутяжелом весе, который перешел к Александру.


 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2199 грн.
36
Теги