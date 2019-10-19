В ночь с 18 на 19 октября на арене Liacouras Center в Филадельфии состоялся объединительный бой в полутяжелом весе. На ринге сошлись чемпион мира по версии WBC Александр Гвоздик из Украины (17–0, 14 KO) и обладатель аналогичного пояса по версии IBF Артур Бетербиев из России (14–0, 14 KO). Победитель поединка получил два чемпионских пояса.

Поединок начался с неприятного инцидента в 1-м раунде, когда рефери отсчитал нокдаун Гвоздику после спорного момента. Весь бой проходил по сценарию Бетербиева, который сделал меньше ошибок.

Бой завершился в 10 раунде нокаутом украинского боксера. После третьего нокдауна подряд судья остановил бой. Гвоздик потерял свой пояс WBC.

Александр Гвоздик – Артур Бетербиев. Видео боя

У бетербиева теперь два пояса - IBF и WBC. Для Гвоздиа это первое поражение на профиринге.