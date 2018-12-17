также в разделеОбщество
В Украине стало меньше любителей Нового года 15
Экс-владельца банка «Стандарт» объявили в международный розыск 16
Из Украины пытались вывезти запчасти к бронетехнике и самолетам 23
Нацгвардейцы задержали на блокпостах четырех пособников боевиков 19
«Бред сивого мерина»: Турчинов прокомментировал заявление Лаврова 101
Смертельное ДТП на Львовщине: водителю автобуса объявлено подозрение 15
Сущенко прислал первый рисунок из российской колонии 20
Минприроды решило запретить использование диких животных в цирках 17
Мураев подсказал СБУ, где искать «руку Кремля» 167
Аваков: Наземная агрессия против Украины станет для РФ катастрофой 114
В УПЦ МП отстранили двух иерархов, участвовавших в Соборе 887
В Виннице прихожане собора УПЦ МП перешли в ПЦУ 205
Олещук: На пресс-конференции Порошенко признал, что Медведчук остается последним каналом связи с Кремлем 29
Епифаний: Украинский народ не воспримет перенос даты Рождества 404
В Крыму развернули флаг Украины в поддержку захваченных украинских моряков 86
AI: Власти Украины «забывают» об обещаниях наказать виновных в нападении на активистов 22
Адвокат: Суд имел достаточно оснований для восстановления Насирова 60
Полиция задержала подозреваемого в заказе убийства «Сармата» 131

Во Львове начинают работы по сносу 30-метровой аварийной стелы, которая является частью Монумента славы на ул. Стрыйской. Демонтаж стелы будет стоить городскому бюджету 295,8 тыс. грн, сообщает Zaxid.net.

Работы будет выполнять строительная компания «Альтера», с которой Галицкая районная администрация подписала соглашение еще 11 декабря. Согласно этому соглашению, работы по демонтажу должны быть выполнены до 31 декабря 2018 года.

По словам заместителя городского головы по вопросам развития Андрея Москаленко, процесс сноса 30-метровой стелы стартует уже сегодня, 17 декабря.

Демонтировать сразу всю стелу Монумента славы не удастся из-за ее сложной конструкции, поэтому ее будут разбирать постепенно. Отдельные элементы стелы после демонтажа предлагают передать во львовский музей «Территория террора».

Ранее Галицкая райадминистрация трижды объявляла тендер на демонтаж 30-метровой стелы, однако торги отменялись из-за отсутствия участников. 11 декабря Галицкая РА заключила со строительной компанией «Альтера» прямой договор стоимостью 295,8 тыс. грн.

Напомним, Львовская мэрия приняла решение о демонтаже аварийного 30-метрового пилона Монумента славы на ул. Стрыйской в ​​феврале 2018 года. В апреле Монумент славы огородили забором, на обустройство которого из бюджета города выделили 400 тыс. грн.

Мемориал «Монумент боевой славы Советских Вооруженных сил» открыли в 1970 году. Ансамбль мемориала, кроме 30-метровой стелы, состоит из бетонной композиции с фигурами воинов и аллегорических фигур советского воина и «Родины-матери».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2299 грн.
40
Теги