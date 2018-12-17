Во Львове начинают работы по сносу 30-метровой аварийной стелы, которая является частью Монумента славы на ул. Стрыйской. Демонтаж стелы будет стоить городскому бюджету 295,8 тыс. грн, сообщает Zaxid.net.

Работы будет выполнять строительная компания «Альтера», с которой Галицкая районная администрация подписала соглашение еще 11 декабря. Согласно этому соглашению, работы по демонтажу должны быть выполнены до 31 декабря 2018 года.

По словам заместителя городского головы по вопросам развития Андрея Москаленко, процесс сноса 30-метровой стелы стартует уже сегодня, 17 декабря.

Демонтировать сразу всю стелу Монумента славы не удастся из-за ее сложной конструкции, поэтому ее будут разбирать постепенно. Отдельные элементы стелы после демонтажа предлагают передать во львовский музей «Территория террора».

Ранее Галицкая райадминистрация трижды объявляла тендер на демонтаж 30-метровой стелы, однако торги отменялись из-за отсутствия участников. 11 декабря Галицкая РА заключила со строительной компанией «Альтера» прямой договор стоимостью 295,8 тыс. грн.

Напомним, Львовская мэрия приняла решение о демонтаже аварийного 30-метрового пилона Монумента славы на ул. Стрыйской в ​​феврале 2018 года. В апреле Монумент славы огородили забором, на обустройство которого из бюджета города выделили 400 тыс. грн.

Мемориал «Монумент боевой славы Советских Вооруженных сил» открыли в 1970 году. Ансамбль мемориала, кроме 30-метровой стелы, состоит из бетонной композиции с фигурами воинов и аллегорических фигур советского воина и «Родины-матери».