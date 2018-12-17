У Окружного административного суда Киева было достаточно оснований для восстановления в должности главы Государственной фискальной службы Романа Насировал. Об этом на телеканале «112 Украина» заявила адвокат Регина Гусейнова, сообщает Uaportal.

Адвокат в частности подвергла сомнению документы, по которым глава ГФС был уволен.

«Из того, что говорила судья, думаю, у нее были основания вынести именно такое решение. Тут все дело в том, кто писал обоснования для увольнения Насирова», – заявила она.

Гусейнова считает, что теперь Насиров имеет полное право вернуться на рабочее место.

«Не нужна исполнительная служба. Если в решении суда написано, что оно подлежит немедленному исполнению, как это часто бывает именно в трудовых спорах, тогда можно спокойно идти на рабочее место», - отметила она.

С нею согласен народный депутат Борислав Розенблат, который обратил внимание на то, что решение суда вполне законно. Нардеп подчеркивает, что во время увольнения главы ГФС была допущена масса процессуальных нарушений.

Того же мнения придерживается и бывший министр юстиции Александр Лавринович.

«Это диагноз непрофессионализма нынешнего руководства исполнительной власти», – подытожил он.

Напомним, 11 декабря Окружной административный суд Киева признал незаконным увольнение Романа Насирова с должности главы ГФС.