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Украина должна вернуть оккупированный Крым и частично оккупированный Донбасс.

Об этом в интервью Радио Свобода заявил предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

«Мы имеем оккупированный Крым, мы должны его вернуть, мы имеет частично оккупированный Донбасс, и мы верим, что Господь по нашим молитвам пошлет нам долгожданный справедливый мир», – отметил он.

Епифаний также подчеркнул, что будет «взвешенно работать над развитием церкви, которая будет духовной основой и опорой нашего украинского государства в это нелегкое время испытаний».

Как ранее сообщал ForUm, 15 декабря на Объединительном соборе предстоятелем Единой поместной православной церкви в Украине был избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), ректор и профессор кафедры библейных и филологических дисциплин Киевской православной богословской академии Епифаний.

Официальным названием новосозданной автокефальной православной церкви является Православная церковь Украины.

Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил, что томос об автокефалии Украинской православной церкви будет торжественно вручен на Сочельник 6 января. 
ForUm

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