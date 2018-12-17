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Президент Петр Порошенко задекларировал еще 10 млн гривен дивидендов от публичного акционерного общества «Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд «Прайм Эссетс Кэпитал», чем увеличил задекларированный с начала года доход до 198 млн гривен.

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, сообщают Українські новини.

14 декабря Президент задекларировал 1 млн и 9 млн гривен дивидендов от «Прайм Эссетс Кэпитал».

С января его дивиденды от этого инвестфонда составили суммарно 154,7 млн гривен.

Кроме того, в текущем году глава государства задекларировал 28,8 млн гривен доходов от Министерства финансов за отчуждение ценных бумаг и корпоративных прав, 13,7 млн гривен процентного дохода от вкладов в Международном инвестиционном банке (МИБ) и 0,8 млн гривен дохода от продажи недвижимости.

Всего по состоянию на 15 декабря задекларированный с начала 2018 года доход Порошенко составил 198 млн гривен.

Эта сумма более чем в 12 раз превышает задекларированный Президентом доход за предыдущий год, который составил 16,3 млн гривен в 2017.

Речь идет именно о сравнении задекларированных Президентом доходов, а не его прибыли.

Напомним, в марте 2018 года Порошенко подал декларацию о доходах за 2017 год.
ForUm

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