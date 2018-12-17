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В прошедшую субботу первая криптовалюта вновь значительно подешевела, общая капитализация индустрии упала до $100 млрд, сообщает РБК.

Днем 15 декабря среднерыночная стоимость Bitcoin установила новый годовой минимум в $3194. Затем она выросла, сейчас цена криптовалюты составляет $3276. В выходные большинство цифровых денег значительно подешевело, курс Ethereum опускался до отметки в $82, XRP — до $0,282. Общая капитализация рынка снижалась до отметки в $100 миллиардов.

Помимо стоимости криптовалют значительно упал и суточный объем торгов. За прошедшую неделю этот показатель сократился на 29% — с $14 млрд до $10 миллиардов. Многие специалисты прогнозировали подобное развитие событий. Соучредитель биржи BTCC Бобби Ли, например, считает, что в цена биткоина продолжит снижаться и в январе 2019 г. составит $2500. После этого монета начнет дорожать, уверен эксперт.

В то же время аналитики Weiss Ratings рекомендуют приобретать криптовалюту, пока ее стоимость остается низкой. Подобного мнения придерживается и Эрик Эрвин из компании Blockforce Capital. Он уверен, что коррекция рынка цифровых денег в 2018 г. никак не отразится на перспективах развития нового вида активов.

 
ForUm

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