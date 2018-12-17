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Министр экономики Германии Петер Альтмаер заявляет, что реализация российского газотранспортного проекта «Северный поток-2» может продолжиться с тем, чтобы были соблюдены жизненно важные интересы Украины.  

При этом, сказал министр, Берлин также ведет переговоры о диверсификации своего энергоснабжения также и за счет сжиженного природного газа, сообщает УНИАН.

По словам министра, один из жизненно важных интересов Украины заключается в том, что и после 2019 года должен сохраниться существенный уровень транзита газа из России через Украину. «Об этом сейчас ведутся дискуссии», – сказал Альтмаер и добавил, что тонкости этих переговоров очень сложные. «Мы не уменьшим зависимости от России тем, что подорвем такой проект, как «Северный поток-2», а потом будем получать российский же газ из других трубопроводов», - сказал он.

«О большей энергонезависимость можно говорить только тогда, когда мы, помимо обеспечения долгосрочной поставки газа, также создадим в Германии инфраструктуру для получения сжиженного природного газа», – добавил Альтмаер.

По его словам, сейчас уже ведется выяснение с частными инвесторами возможных мест для объектов такой инфраструктуры. Агентство напоминает, что транзит российского газа дает сейчас Украине до 3 процентов от ее валового внутреннего продукта.

Напомним, 12 декабря Европейский парламент осудил строительство газопровода «Северный поток-2», идущего в обход Украины. 
ForUm

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