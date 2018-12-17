Нидерландское авиационное издание Scramble magazine опубликовало фото с места катастрофы истребителя Су-27 в Житомирской области.
«На снимке Су-27, бортовой номер «55», серийный номер «36911021308» из 831 тактической авиационной бригады, находится в поле рядом с аэропортом Озерное», - говорится в сообщении.
Напомним, 15 декабря в Житомирской области в ходе выполнения плановых полетов при заходе на посадку разбился самолет Су-27. Во время крушения погиб военный летчик первого класса, майор Александр Фоменко.
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