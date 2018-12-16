Вчера, 15 декабря, российские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В частности враг открывал огонь из минометов калибра 120 и 82 мм по позициям Объединенных сил недалеко от населенного пункта Крымское, что на луганском направлении и в районе поселков Гнутово, Водяное на мариупольском направлении.

Также российские оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил недалеко от населенного пункта Станица Луганская - на луганском направлении и позиций украинских военных в районе населенного пункта Новомихайловка, что на донецком направлении и неподалеку населенных пунктов Чермалык, Гнутово, Лебединское на мариупольском направлении.

В результате боевых действий один наш защитник погиб от пули вражеского снайпера, и один военный получил ранения.

По данным разведки 15 декабря трое оккупантов были уничтожено и 8 – ранены.

В течение текущих суток враг огонь не открывал.