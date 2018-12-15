Вчера, 14 декабря, российские оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В частности, враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм по позициям Объединенных сил возле хутора Вольный, что на попаснянском направлении и в районе населенного пункта Светлодарск.

Также российские оккупанты вели огонь из БМП-2, зенитной установки ЗУ-23-2, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил неподалеку населенных пунктов Марьинка, Пески, Старогнатовка, Первомайское на донецком направлении и позиций украинских военных в районе населенных пунктов Чермалык, Гнутово и Водяное на мариупольском направлении.

В результате боевых действий один украинский военный был легко ранен.

По данным разведки 14 декабря двое оккупантов были уничтожены.

В течение текущих суток враг не открывал огонь по позициям украинских военных.