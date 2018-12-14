В городе Фастов Киевской области на четвертом этаже пятиэтажного дома произошел взрыв газа. В результате взрыва произошло разрушение третьего, четвертого и пятого этажей.

Пострадавший от взрыва мужчина выпал с 5-го этажа дома, в результате чего получил травму ноги.

Собор Украинской православной церкви Киевского патриархата проголосовал за митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания как кандидата на пост предстоятеля единой православной украинской церкви.

Парламент Косово проголосовал за создание регулярной армии, несмотря на критику со стороны Сербии и НАТО.

В Украине начато первое уголовное производство за незаконное пересечение границы.

Сотрудники Службы безопасности Украины зафиксировали массовые попытки использования спецслужбами РФ открытого инструментария социальных сетей Facebook и Twitter с целью дальнейшего вмешательства в избирательные процессы в Украине.

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказал мнение, что под предлогом «глубокой интеграции» Москва хочет инкорпорировать Беларусь в состав России.

Позиция США о том, что встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться только после возвращения Украине ее кораблей и моряков, задержанных в Керченском проливе, не может служить основанием для нарушения хода следствия по их уголовному делу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Харькове умерла от гриппа 9-летняя девочка.

Россия дополнительно передислоцировала на территорию оккупированного Крыма 100 боевых самолетов нового типа. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.