В городе Фастов Киевской области на четвертом этаже пятиэтажного дома произошел взрыв газа. В результате взрыва произошло разрушение третьего, четвертого и пятого этажей.
Пострадавший от взрыва мужчина выпал с 5-го этажа дома, в результате чего получил травму ноги.
Собор Украинской православной церкви Киевского патриархата проголосовал за митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания как кандидата на пост предстоятеля единой православной украинской церкви.
Парламент Косово проголосовал за создание регулярной армии, несмотря на критику со стороны Сербии и НАТО.
В Украине начато первое уголовное производство за незаконное пересечение границы.
Сотрудники Службы безопасности Украины зафиксировали массовые попытки использования спецслужбами РФ открытого инструментария социальных сетей Facebook и Twitter с целью дальнейшего вмешательства в избирательные процессы в Украине.
Президент Беларуси Александр Лукашенко высказал мнение, что под предлогом «глубокой интеграции» Москва хочет инкорпорировать Беларусь в состав России.
Позиция США о том, что встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться только после возвращения Украине ее кораблей и моряков, задержанных в Керченском проливе, не может служить основанием для нарушения хода следствия по их уголовному делу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В Харькове умерла от гриппа 9-летняя девочка.
Россия дополнительно передислоцировала на территорию оккупированного Крыма 100 боевых самолетов нового типа. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.
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