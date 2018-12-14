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Россия дополнительно передислоцировала на территорию оккупированного Крыма 100 боевых самолетов нового типа. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, сообщает пресс-служба ГУР.

Он отметил, что это самолеты Су-27 и Су-30, которые способны действовать на всей глубине черноморского региона и почти по всей территории Украины.

Также, по словам Скибицкого, свою военную группировку в Крыму Россия усилила 6 подводными лодками нового типа, которые могут быть вооружены ракетными комплексами «Калибр» с дальностью поражения наземных целей до 1500 километров.

Также российские оккупационные войска усилили береговую охрану полуострова 16 боевыми установками ракетных комплексов «Бастион» и «Бал», способными поражать цели почти во всей акватории Черного моря.

Напомним, по данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий на начало декабря, на открытых стоянках аэродрома «Бельбек», что находится вблизи оккупированного Севастополя обнаружено около 24 единиц самолетов истребительной авиации, среди которых 16 самолетов Су-27 различной модификации, 8 самолетов - МиГ-29, а также около 150 единиц специальной автомобильной и военной техники.
ForUm

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