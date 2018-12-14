Президент Беларуси Александр Лукашенко высказал мнение, что под предлогом «глубокой интеграции» Москва хочет инкорпорировать Беларусь в состав России.

«Я понимаю эти намеки: получите нефть, но давайте разрушайте страну и вступайте в состав России», - заявил Лукашенко на пресс-конференции для российских журналистов в пятницу в Минске, передает Интерфакс.

«Я всегда задаю вопрос: такие вещи во имя чего делаются? Вы подумали о последствиях? Как на это посмотрят в нашей и вашей стране, и международное сообщество? Не мытьем, так катаньем инкорпорируют страну в состав другой страны», - сказал Лукашенко.

По словам президента Беларуси, идея инкорпорации поступает из Москвы под видом «глубокой интеграции». «Нам говорят - маневр (компенсация за налоговый маневр, - ред.) будет, когда будет, как некоторые говорят, более глубокая интеграция. А некоторые прямо говорят - мы готовы, чтобы вы шестью областями вошли в состав Российской Федерации», - рассказал Лукашенко.

Комментируя возобновление дискуссии о едином эмиссионном центре и валютном союзе, президент заявил, что «это значит создавать союз с крыши, а не с фундамента». «Тогда (в начале 2000-х годов, - ред.) не нужен был этот союз, который прописан в договоре. А сейчас много об этом начали говорить, я еще больше слышу», - сказал Лукашенко.

Накануне в Бресте премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании союзного Совмина Беларуси и России заявил, что Москва готова и дальше углублять интеграцию с Минском вплоть до создания общего эмиссионного центра, суда и других органов.