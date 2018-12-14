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В Украине начато первое уголовное производство за незаконное пересечение границы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал.

«Лед сдвинулся с места: имеем первое уголовное производство относительно незаконного пересечения границы! 11 декабря пограничники Белгород-Днестровского отряда Южного регионального управления задержали нарушителя государственной границы - 32-летнего гражданина Молдовы. Мужчина пытался попасть в Украину, минуя пункты пропуска, поскольку ранее украинские пограничники запретили ему въезд в Украину сроком на 10 лет», – отметил он.

По словам Цигикала, сейчас следственным отделом Управления СБУ в Одесской области начато досудебное расследование в уголовном производстве по признакам совершения преступления, предусмотренного ст. 332-2 УК Украины «Незаконное пересечение государственной границы Украины».

Он также сообщил, что нарушитель передан сотрудникам СБУ для проведения дальнейших следственных действий. Его может ожидать наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

«Это первое, но не последнее уголовное производство за незаконное пересечение границы. Уверен, что после наработки следственной и судебной практики количество таких уголовных производств значительно увеличится. Криминализация этого деяния в условиях российской агрессии против Украины дала эффективный юридический механизм противостояния этому опасному общественному явлению», – подытожил Цигикал.

Напомним, 18 октября Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины об ответственности за незаконное пересечение государственной границы Украины (№7017).

7 ноября данный документ подписал Президент.
ForUm

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