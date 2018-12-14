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Собор Украинской православной церкви Киевского патриархата проголосовал за митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания как кандидата на пост предстоятеля единой православной украинской церкви.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источники в УПЦ КП.

По его словам, процедура голосования была открытой.

На соборе собрались около 40 архиереев и примерно 30 из них поддержали кандидатуру митрополита Епифания. При этом 12 архиереев поддержали митрополита Луцкого Михаила.

Отметим, что решение собора УПЦ КП относительно Епифания не означает, что на объединительном соборе новой Украинской церкви в субботу из среды КП не может быть выдвинут другой кандидат, например, митрополит Луцкий Михаил.

Митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний входит в ближайшее окружение Филарета. Именно он является фактической «десницей» Филарета – патриаршим наместником.

Напомним, пресс-секретарь спикера Верховной Рады Андрей Ковалев сообщил, что нынешний глава УПЦ Киевского патриархата патриарх Филарет не будет баллотироваться на пост предстоятеля Единой поместной украинской церкви.

Объединительный собор Украинской православной церкви состоится 15 декабря.  Украинская православная церковь Московского патриархата не будет в нем участвовать.
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