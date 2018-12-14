Сотрудники Службы безопасности Украины зафиксировали массовые попытки использования спецслужбами РФ открытого инструментария социальных сетей Facebook и Twitter с целью дальнейшего вмешательства в избирательные процессы в Украине, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники СБУ установили, что к реализации этого механизма привлекается ООО «Агентство Интернет Исследований», которое, по полученным от партнеров данным и собственной информации СБУ, причастно к разведывательно-подрывной деятельности РФ и вмешательству в избирательные процессы многих демократических стран мира.

СБУ получила информацию, что накануне президентских и парламентских выборов в Украине в 2019 году к гражданам нашей страны от этой российской «фабрики троллей» начали поступать предложения якобы от коммерчески заинтересованных лиц. У них за денежное вознаграждение украинским пользователям предлагается предоставить временный доступ к так называемому рекламному кабинету аккаунтов в социальных сетях Facebook и Twitter для якобы распространении через них таргетинговой рекламы и продвижения коммерческих интересов.

В СБУ подчеркнули, что на самом деле полученные представителями страны-агрессора права доступа к аккаунтам украинцев в социальных сетях будут использованы спецслужбами РФ для проведения разведывательно-подрывной деятельности, манипулирования общественным сознанием, вмешательства в предвыборные процессы, а также распространение антиукраинских материалов, направленных на дестабилизацию общественно-политической обстановки в государстве.

Служба безопасности Украины в очередной раз обращается к украинским пользователям соцсетей с просьбой быть внимательными. В случае получения от неизвестных людей таких предложений, а также выявления фактов размещения в социальных сетях публикаций, в которых будут содержаться признаки совершения преступлений, сообщать на горячую линию СБУ.

Кроме того, спецслужба обращает внимание, что ответственность за возможные противоправные действия, согласно действующему законодательству, будет нести владелец или лицо, которое зарегистрировало аккаунт в соцсетях.

Как ранее сообщал ForUm, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов прогнозирует, что Россия предпримет попытки внутренней дестабилизации в Украине и влияния на результаты президентских и парламентских выборов в 2019 году.