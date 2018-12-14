Позиция США о том, что встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться только после возвращения Украине ее кораблей и моряков, задержанных в Керченском проливе, не может служить основанием для нарушения хода следствия по их уголовному делу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Интерфакс.

«Безусловно, подобная позиция не может являться основанием для нарушения хода судебного разбирательства и следствия, которое ведется в отношении нарушителей государственной границы РФ», - сказал он журналистам.

Так пресс-секретарь президента России прокомментировал заявление советника американского лидера по национальной безопасности Джона Болтона о том, что российско-американский саммит не состоится до момента освобождения украинских кораблей и моряков.

«Мы по-прежнему убеждены, что эта встреча в равной мере необходима как для Москвы, так и для Вашингтона», - отметил Песков.

Он подчеркнул, что «российская сторона, как говорил президент Путин, сохраняет готовность к проведению двухсторонней встречи на высшем уровне, а также иных встреч на различных уровнях для начала проговора тех срочных вопросов, касающихся и наших двух стран, и вопроса стратегической безопасности всего мира».

Встреча лидеров США и России должна была состояться на полях саммита G20 в Аргентине, который проходил c 30 ноября по 1 декабря, однако Трамп ее отменил. Тогда в Вашингтоне заявили, что как только инцидент в Керченском проливе будет урегулирован, встреча сможет состояться.