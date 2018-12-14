Незаконную деятельность подпольного казино обнаружили сотрудники отдела по расследованию особо тяжких преступлений Главного управления Национальной полиции в Киеве, сообщает отдел коммуникации главка.

В рамках расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины, под процессуальным руководством столичной прокуратуры детективы реализовали оперативную информацию и прекратили рабату учреждения.

Как рассказал заместитель начальника следственного управления ГУНП в Киеве Эдуард Соловьев, игорное заведение осуществляло деятельность в помещении торгово-офисного центра на улице Большая Васильковская.

«В ходе проведения обысков в помещении казино и по местам проживания организаторов незаконного бизнеса мы изъяли игровое оборудование, более 100 тыс. долларов и другие вещественные доказательства, подтверждающие факт незаконной деятельности. Кроме того, обнаружили оружие и боеприпасы, похожие на боевые, законность которых на данный момент устанавливается», – подчеркнул он.

Во время документирования правонарушения полицейские установили, что сотрудники и посетители пользовались лифтом, перемещаться в котором можно было только с помощью специального магнитного ключа. Также детективы нашли помещения с серверами, куда поступала и хранилась информация о ходе игры.

«Сейчас проводятся следственные действия с посетителями и сотрудниками казино. Детективы устанавливают круг лиц, причастных к незаконной деятельности заведения. Досудебное расследование продолжается», - добавил Соловьев.