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Сегодня, 14 декабря, Хустский районный суд отменил свое предыдущее решение о возможности внесения залога за школьника из поселка Нижняя Апша, которого обвиняют в умышленном убийстве сверстника.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь прокуратуры Закарпатской области Марина Безега.

«По заявлению процессуального прокурора коллегией судей Хустского районного суда только что исключена из постановления от 12 декабря 2018 года  возможность внесения залога в отношении школьника из села Нижняя Апша, который обвиняется в умышленном убийстве семиклассника», - написала она.

По словам Безеги, суд принял решение об исправлении допущенной описки в постановлении от 12 декабря. Теперь в отношении обвиняемого применяется исключительно мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 13 декабря села Нижняя Апша перекрыли трассу Мукачево – Рогатин из-за решения суда, который постановил выпустить из-под стражи 14-летнего парня, подозреваемого в убийстве.

Весной этого года жители Нижней Апши уже устраивали протест и хотели совершить самосуд над подростком. Протесты утихли после того, как подозреваемого взяли под стражу.

12 декабря суд вновь разрешил выпустить подозреваемого под залог в 160 тысяч гривен. 

В марте 14-летний подросток убил своего сверстника, 15-летнего Василия Попа. Во время ссоры парень нанес последнему множественные колото-резаные раны, от которых тот скончался на месте. Подозреваемого сразу задержали, однако накануне Пасхи отпустили под домашний арест.
ForUm

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