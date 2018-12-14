Народные депутаты Украины Нестор Шуфрич, Сергей Ларин и Василий Нимченко из «Оппозиционной платформы — За жизнь» пришли в Министерство юстиции Украины с целью зарегистрировать депутатское обращение по делу о рейдерском захвате партии «Оппозиционный блок», подделке документов и созыве незаконного съезда партии, назначенного на 15 декабря 2018 года. Но охрана не впустила народных избранников в помещение и отказалась выполнять их законные требования, сообщает телеканал NewsOne.

«То, что мы увидели здесь, показывает, что министерство, которое должно заботиться о том, чтобы каждый гражданин чувствовал себя защищенным, превратилось в неведомо что! Проще в тюрьму зайти, чем в Министерство юстиции. Мы сняли видео, как нас не пропускают для простой процедуры — регистрации письма. Это просто поставить входящий — и все! Охрана испугалась, начала бегать, кому-то звонить, нас додержали под турникетом до часу дня, а потом сказали, что у них обед. Это свидетельствует о страхе власти, которой осталось три месяца», — сказал в комментарии журналистам Сергей Ларин.

По словам Нестора Шуфрича, народные избранники сделают все возможное для того, чтобы зарегистрировать свое депутатское обращение.

«Если нет, то мы буквально сегодня обратимся в Генеральную прокуратуру Украины относительно возбуждения уголовного дела о препятствовании деятельности народных депутатов Украины», — заявил Шуфрич.

Народный депутат Василий Нимченко считает сегодняшний инцидент в Минюсте унижением законодательной власти в лице народных депутатов.

«Закон защищает народных депутатов как представителей граждан. Мы сегодня пришли, представляя граждан, чтобы подать документ министру или сдать его в канцелярию и защитить интересы граждан. Отношение к нам — это элементы сформировавшегося в Украине полицейского государства, в котором решения принимают такие как Павел Петренко. Вот такое отношение к законодательной власти — подняли всю охрану, солдатов выставили на мороз… Люди превратились в просителей, как при царе, только у царя был зеленый ящик с глубоким дном, куда люди могли спокойно положить прошение и уйти, а здесь — турникеты, решетки, вооруженная охрана… Как будто террористы пришли с депутатскими удостоверениями», — сказал Нимченко.

Более того, отправитель письма может месяц и два вообще не получать ответа на свое обращение, отметил депутат Ларин.

«Почему мы пришли? Я такое же обращение бросил в ящик, но ответа на него не получил. А чтобы было соответствующее реагирование, я написал его повторно. Как народный депутат и сопредседатель исполкома партии "Оппозиционный блок", я сообщил Министерству юстиции о том, что мне известно о дате и месте проведения запланированного на завтра, 15 декабря, несанкционированного съезда партии "Оппозиционный блок". Я написал об этом Минюсту, чтобы он принял необходимые меры. Что должен был сделать Минюст? Запросить у руководителей, скажем у меня, устав, если у них нет, решения политсовета о проведении съезда или другие документы. Но Минюст полностью отстранился, ничего ни у кого добиться невозможно, поэтому я пришел с письмом еще раз, чтобы увидеть и убедиться в его получении. Я также принес решение суда о том, чтобы запретить Минюсту делать какие-то действия по регистрации несуществующего завтрашнего съезда», — добавил депутат Ларин.

Фактически мы становимся свидетелями сотрудничества власти и отдельной части «Оппозиционного блока» в попытке рейдерского захвата партии, считает Нестор Шуфрич.

«Организация съезда в нарушение устава не может нас не беспокоить. Министерство юстиции должно дать надлежащую оценку тем действиям, которые мы считаем незаконными и которые противоречат уставу партии "Оппозиционный блок". Но мы здесь не то что депутатское обращение подать не можем, мы войти в Министерство юстиции не можем! Обратите внимание — это институция, которая должна гарантировать равенство прав граждан Украины», — резюмировал Шуфрич.