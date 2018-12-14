Восстановленный в должности главы Государственной фискальной службы Роман Насиров 13 декабря на телеканале «112 Украина» объяснил почему в его уголовном деле нет состава преступления, зачем обвинительный акт растянули на 800 страниц, и когда суд начнет рассматривать его по сути.

«Мы неоднократно заявляли: рассматривайте дело в разумные сроки. Я думал что суд разберется за два-три месяца и это дело закончится. Но нет. Сначала шесть раз продлевали следствие. Потом зашли в тупик и отдали его в суд. И теперь у меня самый длинный обвинительный акт в Украине на 800 страниц», – заявил он.

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Напомним, 11 декабря Окружной административный суд Киева признал незаконным увольнение Романа Насирова с должности главы ГФС.