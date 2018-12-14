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Популярный российский поисковик Яндекс «похоронил» Президента Украины Петра Порошенко.

В частности, в запрещенном в Украине поисковике Яндекс было написано, что Глава Украинского государства умер 11 декабря в возрасте 53 лет, сообщает УНИАН.

В Яндексе объяснили, почему поисковик «похоронил» Порошенко. Сейчас ошибка уже исправлена. «Данные для карточки объектного ответа в поиске Яндекс берет из открытых источников. И в этом случае мы агрегатор внешней информации», - говорится в комментарии Яндекса, опубликованном в Telegram-канале «Говорит Москва».
 
ForUm

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