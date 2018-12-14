Сотрудники Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности совместно с Главным следственным управлением Службы безопасности Украины блокировали деятельность организованной группы, участники которой осуществляли незаконное изготовление и реализацию документов, выдаваемых учреждениями на официальных бланках, сообщает пресс-центр СБУ.

В рамках начатого уголовного производства, оперативники спецслужбы задокументировали, что дельцы в Киеве и Каменском Днепропетровской нелегально изготовляли, в частности, листы нетрудоспособности, справки заболеваний и беременности, а также другие документы лечебно-профилактических учреждений. «Клиентов» злоумышленники подыскивали через специально созданные веб-ресурсы. По результатам анализа полученных данных, сотрудники СБ Украины установили, что в течение 2016-2018 годов «услугами» группы воспользовалось более пятидесяти тысяч граждан. Использование поддельных документов привело к нанесению материального ущерба госбюджету Украины за незаконное возмещение средств из Фонда социального страхования.

В ходе проведенных следственных действий в офисных помещениях дельцов правоохранители печати СХД, клише банковских учреждений и лечебно-профилактических учреждений, поддельные листы нетрудоспособности, поддельные документы о наличии у лиц трудовых отношений, трудовые книжки, банковские документы, подтверждающие противоправную деятельность группировки. Выявлена также компьютерная и мобильная техника с перепиской по организации противоправной деятельности.

Сейчас доступ к сайтам злоумышленников заблокирован, противоправная деятельность полностью прекращена. Трое организаторов незаконного бизнеса признаны виновными в совершении преступления. Продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц задействованных в противоправном механизме.