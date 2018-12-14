Пограничники Черновицкого отряда и спецподразделения ДОЗОР выстрелами остановили автомобиль с контрабандными сигаретами, который на большой скорости двигался в сторону границы с Румынией. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Сначала в ходе патрулирования пограничники обнаружили автомобиль «Фольксваген» литовской регистрации, который ехал в направлении границы с Румынией. Водитель проигнорировал законное требование об остановке, подвергая при этом опасности правоохранителей. Водитель авто не отреагировал на предупредительные выстрелы вверх и продолжил движение.

Поэтому спецназовцы применили оружие по колесам легковушки. В результате иномарку остановили. Из автомобиля выскочили несколько молодых людей и пытались убежать. Водителя автомобиля, жителя Сторожинецкого района, пограничники задержали. К тому же выяснилось, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.

При осуществлении осмотра легковушки в багажном отделение пограничники нашли четыре ящика с 2 тысячами пачек сигарет и две радиостанции. На место происшествия вызвали сотрудников Национальной полиции. Сейчас на правонарушителя составлены соответствующие документы и продолжаются поиски его сообщников.