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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили коммерческую структуру, которая с помощью запрещенного в Украине программного обеспечения «Парус» и «Афина» завладела базами данных и массивами информации, принадлежащими государственным учреждениям, воинским подразделениям и предприятиям на Львовщине.

Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Оперативники спецслужбы установили, что коммерсанты легально обслуживали программное обеспечение этих учреждений. Однако во время выполнения работ они устанавливали запрещенные программы для копирования информации.

«Использование этих вредоносных программ позволило злоумышленникам несанкционированно получить доступ к информационно-телекоммуникационным системам более ста государственных и военных учреждений, предприятий и организаций», - говорится в сообщении.

Во время санкционированных следственно-розыскных действий правоохранители обнаружили у коммерсантов похищенные базы данных, принадлежащие военным частям и государственным учреждениям региона.

Установлено, что копирование массивов данных происходило, в частности, через программные средства удаленного управления компьютером «teamviewer».

Учитывая то, что программное обеспечение «Парус» и «Афина» распространяется и обновляется с серверов, которые территориально расположены в РФ, из-за действий злоумышленников созданы предпосылки для утечки информации с ограниченным доступом.

«Похищенные с помощью российских программ  базы данных стали доступными для страны-агрессора и могут быть использованы в ущерб национальной безопасности государства», - заявили в СБУ.

На данный момент проводятся следственные действия под процессуальным руководством прокуратуры Львовской области в пределах начатого уголовного производства по ст. 359 Уголовного кодекса Украины. В частности проверяется версия о передаче незаконно скопированных данных  спецслужбам страны-агрессора.
ForUm

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