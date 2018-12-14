Государственное агентство автомобильных дорог Украины заявляет, что не имеет отношения к случаям ремонта дорог в условиях снизившейся температуры и наличия снежного покрова. Если же такие ремонты имели место, то соответствующая работа подрядчику оплачена не будет, пишет Центр транспортных стратегий.

С таким заявлением «Укравтодор» выступил 13 декабря.

В агентстве отмечают, что все дорожно-ремонтные работы на дорогах государственного значения завершили до начала ноября. А работы, которые подрядчик выполняет с нарушением технологий, в том числе температурных условий и наличия снежного покрова, оплачены не будут.

В ведомстве также напомнили, что из общей сети дорог в более 450 тыс. км «Укравтодор» отвечает только за 47 тыс. км дорог госзначения. Другие дороги находятся в компетенции местных властей и в коммунальной собственности.

Таким образом в «Укравтодоре» отреагировали на публикации в соцсетях, где были показаны случаи укладки асфальта на снежный покров или перед снегопадом.

«Относительно распространяемой в сети ситуации по ремонту в с. Прилуцкое Волынской области. Дороги в с. Прилуцкое Волынской области, в частности по ул. Лесной, находятся в коммунальной собственности. Заказчиком этих работ является Прилуцкий сельский совет, который и осуществляет контроль над соблюдением технологии укладки асфальта», - прокомментировали один из таких случаев в «Укравтодоре».

«По распространяемому видео дороги в Ичнянском районе Черниговской области. Работы на этой дороге выполняет подрядная организация по заказу Службы автомобильных дорог в Черниговской области. Сейчас Служба и подрядчик готовят официальные объяснения», - объяснились в Государственном агентстве автомобильных дорог, отметив, что на этой дороге подрядчик выполнял работы щебеночно-песчаной смесью, которая не имеет температурных ограничений – в отличие от укладки горячего асфальтобетона, которая на дорогах государственного значения в период низких температур и снегопада пока не зафиксирована ни на одном объекте ремонтно-строительных работ.