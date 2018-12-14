В пятницу, 14 декабря, в связи с проведением мероприятий у памятного знака «Воинам Чернобыля» и мемориального кургана «Героям Чернобыля» вносятся изменения в работу общественного транспорта. Об этом сообщили в КП «Киевпастранс».

Так, с 06:00 до окончания мероприятий (ориентировочно до 10:30) движение автобусов маршрута № 45 в направлении ст. м. «Харьковская» будет организовано по трассе: ст. м. «Дарница» - ул. Попудренко - ул. Бажова - ул. Красноткацкая - ул. Строителей - ул. Юрия Гагарина (без заезда на ул. Мира) - Дарницкая площадь - Харьковское шоссе, далее по собственной трассой.

С 6:00 до окончания мероприятий временно отменяется остановка автобусов маршрута № 45 «ул. Тампере» в направлении ст. м. «Харьковская».