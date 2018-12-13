Пришло время Европейскому Союзу признать открытым актом агрессии нападение россиян на украинские корабли в Керченском проливе. Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время встречи с вице-президентом Европейской Комиссии по вопросам евро и социального диалога, финансовой стабильности, финансовых услуг и Союза рынков капитала Валдисом Домбровскисом, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Я очень благодарен за Ваше заявление и за позицию ЕС в поддержку моей страны. Вчера у нас была возможность услышать заявление Европейского парламента, которое поддержали 433 члена ЕП, и которое продемонстрировало, что это был акт агрессии против Украины. Это не провокация, это не кризис. Это акт агрессии, который полностью подпадает под резолюцию 3314 Генеральной Ассамблеи ООН, принятую в 1974 году», - подчеркнул Президент.

«В этой ситуации нам нужна адекватная реакция всего мира: G7, НАТО, ЕС, ЕП. Поддержка ЕП дополнительных санкций против России за агрессию на Азовском и Черном морях помогает нам начать переговоры в этой сфере», - добавил Порошенко. Он также отметил резолюцию Конгресса США.

«Очень важно также решение Совета ЕС о продлении санкций ЕС против России за невыполнение Минских договоренностей и незаконное строительство Керченского моста, и проведение незаконных так называемых выборов на оккупированных территориях Донбасса. Это недопустимо и мы очень ценим мощную и единую позицию ЕС. Если раньше были сомнения, вчера, после нашей встречи, мы услышали сильную позицию всего ЕС», - сказал он.

Президент подчеркнул, что необходимо усилить международное давление на Россию. «Мы должны называть вещи своими именами, больше нельзя прятать голову в песок. То, что произошло в Керченском проливе, было открытым актом агрессии. Пришло время, чтобы ЕС это признал. И я очень ценю слова, использованные в заявлении ЕП. Мы договорились, что те же слова будут использованы в заявлении Европейского Совета», - отметил Глава государства.

Порошенко поблагодарил Домбровскиса за требование немедленного и безусловного освобождения 24 украинских моряков, 3 украинских кораблей и обеспечения свободы мореплавания в Керченском проливе.

Вице-президент Еврокомиссии отметил, что ЕС остается солидарным с Украиной и продолжит стоять на стороне Украины для того, чтобы остановить конфликт на востоке и незаконную аннексию Крыма.

«ЕС строго осуждает агрессивные действия России в Азовском море против украинских кораблей и моряков. Мы призываем Россию отпустить моряков и корабли немедленно. ЕС призывает Россию обеспечить свободный проход через Керченский пролив для всех кораблей, в том числе и кораблей ЕС, согласно международному праву», - отметил он.

Напомним, Европейский парламент призывает страны-члены и руководящие органы ЕС закрыть европейские порты для российских судов, идущих из Азовского моря, и ввести санкции против Российской Федерации за агрессию в Керченском проливе и Азовском море.