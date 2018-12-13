У проводников поезда «Москва - Харьков» пограничники обнаружили 12 килограммов красной и черной икры, сообщает пресс-служба погранведомства.

Товар, скрыв в дорожных сумках, перевозили проводники поезда, которые возвращались из России. Всего общая обзорная группа обнаружила 20 пластиковых банок красной икры и 2 банки черной, весом почти 11 и 1,1 кг соответственно.

В отношении граждан Украины представителями Государственной фискальной службы составлены протоколы о нарушении таможенных правил, а обнаруженную продукцию изъяли в установленном порядке.