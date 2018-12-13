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Во Львовской области в результате столкновения грузового автомобиля «КрАЗ» и микроавтобуса «Фольксваген Т5» пострадали семь человек, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

Как предварительно установили правоохранители, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 13 декабря, около 6.35 на автодороге Львов-Тернополь в Пустомытовском районе.

Столкнулись грузовой автомобиль «КрАЗ» и микроавтобус «Фольксваген Т5». С места столкновения в медучреждение доставлены водитель и пассажиры микроавтобуса - всего семь человек, трое из которых - несовершеннолетние.

Сейчас на месте столкновения работает следственно-оперативная группа, правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП и личные данные участников происшествия. Медики устанавливают диагнозы пострадавшим. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

 

 
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