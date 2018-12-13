Сегодня, 13 декабря, в Украине ожидается осложнение погодных условий, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным Укргидрометцентра, продолжаются осадки в виде небольшого снега в Киевской, Львовской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Днепропетровской, Одесской, Ривненской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Николаевской областях и Киеве, дождь с мокрым снегом идет в Волынской области.

По данным ГосЧС, транспортное сообщение на автомобыльних дорогах государственного и местного значения обеспечено.

Кроме того, сегодня днем ​​на большей части территории Украины небольшой, на Прикарпатье умеренный снег. Ветер северо-западный (в южной и восточной части - южный), 5-10 м/с. На дорогах гололедица. Температура от 4 мороза до 1 тепла, в Карпатах 5-10 мороза.

На Киевщине небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер северо-западный умеренный. Температура по области и в Киеве от 0 до 2 мороза.

13 декабря продолжается осложнение погодных условий: в Украине, кроме восточных областей, Прикарпатье и Закарпатье, ночью умеренный, днем ​​небольшой снег. На дорогах страны гололедица.

Также отмечается, что с 6:00 ограничен въезд грузовых транспортных средств в город Киев. На подъездных дорогах в столицу ограничено движение крупногабаритных трансортних средств в пределах Киевской области и в связи с ограничением въезда большегрузного транспорта на территорию Киевской области и Киева ограничено движение крупногабаритного транспорта в пределах Житомирской области.

Кроме этого с 8:00 в Киеве в местах прогнозируемого скопления грузового транспорта запланировано установление 5 мобильных пунктов обогрева (Брест-Литовское шоссе, Бориспольское шоссе, Броварской проспект, Гостомельсьоке и Одесское шоссе).

Как ранее сообщал ForUm, 13 декабря в результате осложнения погодных условий (снег, местами мокрый снег и порывы ветра) из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 170 населенных пунктов в шести областях.