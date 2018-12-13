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Европейский парламент осудил строительство газопровода «Северный поток-2», идущего в обход Украины. Об этом говорится в резолюции о состоянии внедрения Украиной Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, передает сообщает УНИАН.

Этот документ поддержали 433 евродепутата, 105 проголосовали против и 30 воздержались. Члены Европарламента осуждают строительство газопровода «Северный поток-2», «поскольку это политический проект, который создает угрозу европейской энергетической безопасности».

Парламентарии отметили, что Украина играет решающую роль в европейской энергетической сети, поэтому они призвали отменить строительство газопровода.

В резолюции также говорится о том, что европарламентарии высоко оценивают Украину за надлежащее сотрудничество в энергетическом секторе и ее достижения в сфере энергоэффективности и возобновляемых источников энергии, при этом подчеркивая необходимость продолжения реформ, в частности на рынке газа и электроэнергии.

Напомним, ранее Палата представителей Конгресса США единогласно приняла резолюцию, в которой выступила против завершения строительства российского газопровода «Северный поток-2». 
ForUm

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