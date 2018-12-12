Палата представителей Конгресса США единогласно приняла резолюцию, в которой выступила против завершения строительства российского газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает пресс-служба Посольства Украины в США.

В документе, в частности, содержится призыв к правительствам европейских государств отказаться от «Северного потока – 2» и выражается поддержка введению санкций в отношении этого газопровода согласно части 232 «Закона о противодействии противникам Америки из-за санкций».

В резолюции также отмечается, что «Северный поток – 2» является шагом в обратном направлении в том, что касается обеспечения энергетической безопасности Европы и интересов Соединенных Штатов Америки, и содержится настоятельный призыв к президенту США использовать все имеющиеся инструментарии, чтобы поддержать энергетическую безопасность Европы через политику уменьшения ее зависимости от российских энергоносителей.

Также принята двухпартийная резолюция, осудившая военную агрессию, совершенную РФ против Украинского государства в Керченском проливе.

«Резолюция осуждает нападение РФ на корабли ВМС Украины в Керченском проливе как нарушающее обязательные к исполнению международные нормы и договоренности», - подчеркнули в дипведомстве.

Документ призывает Россию немедленно вернуть суда и их экипаж Украине, прекратить нарушать суверенитет государства и препятствовать украинскому судоходству через Керченский пролив.

Также отмечаются многократные нарушения Россией международных норм и договоренностей путем продолжающейся агрессии против Украины, систематического несоблюдения российской стороной Минских договоренностей, а также усиления агрессии РФ в отношении нашего государства, в частности через милитаризацию Азовского моря и блокировку Керченского пролива вопреки международному праву и договорам.

Резолюция была представлена ​​29 ноября 2018 Председателем и сопредседателем Комитета по иностранным делам Палаты представителей конгрессменом-республиканцем Эд Ройсом и конгрессменом-демократом Элиотом Энгелем.