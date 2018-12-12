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Сегодня, 12 декабря, в Измаиле Одесской области в пассажирском автобусе обнаружили самодельное взрывное устройство.

Как сообщил представитель Главного управления Нацполиции в области, сегодня утром к правоохранителям поступила информация о том, что водитель рейсового пассажирского автобуса «Измаил-Киев» обнаружил подозрительный предмет в коробке, которую ему дали в Киеве в воскресенье и попросили передать получателю в Измаиле, передает УНИАН.

По данным полиции, за «передачей» никто не пришел. Водитель звонил по контактному номеру телефона, однако потенциальный получатель на звонки не отвечал. Поэтому сегодня водитель заглянул в коробку и обнаружил подозрительный «набор», о чем сразу сообщил в ГосЧС. 

Отмечается, что в это время автобус был припаркован на стоянке при въезде в Измаил. Прибывшие на место правоохранители увидели в картонной коробке емкость, предположительно, с порохом и «какой-то жидкостью», а также прикрепленные к ней провода. На место происшествия прибыла оперативно-следственная группа, спасатели, были вызваны взрывотехники из Одессы. «По предварительным данным, это устройство зажигательного характера», - сказал источник.

В отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области от комментариев по этому поводу отказались.
ForUm

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