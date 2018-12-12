13 декабря в Киевском областном совете планируется обсуждение генерального плана Ирпеня. Поскольку вопрос принятия обновленной версии документа наткнулся на активное сопротивление общины, местные власти решили закрыть болезненный для горожан вопрос подальше от здания Ирпенского городского совета.

Об этом пишет «КиевВласть» со ссылкой на «Подробности».

Вчера, 11 декабря, в Ирпене состоялась масштабная акция протеста. Люди пикетировали здание городского совета с требованием провести публичное обсуждение обновленного генплана, который местные депутаты пытаются принять без привлечения общественности.

Так, на утренней сессии ирпенской городского совета, которую секретарь Попсуй провела за 5 минут, поспешно присоединили к Ирпенской общине село Михайловская Рубежовка. Решение приняли без обсуждения, несмотря на многочисленные акции самих жителей Рубежевки, которые выступают против объединения. Еще один важный и актуальный для всех ирпенчан вопрос - об утверждении генплана города, депутаты сняли с рассмотрения. Сейчас в Ирпене продолжается уничтожение рекреационных зон и тотальная застройка города. Ирпень рискует превратиться в бетонное гетто, говорят активисты. Рассказывают, новый генплан чиновники составляли и утверждали «по-тихому». На пикет у горсовета вышли более полутысячи возмущенных жителей.

Активисты говорят: так называемые «общественные слушания» по поводу застройки города все же проводили. Вот только анонсировали их за несколько часов до начала, в рабочее время. «Генплан, который они нарисовали, именно нарисовали, потому что там не было никакого обсуждения. Люди уже сейчас смотрят, что же они там нарисовали, что они там наголосовали. Те люди, которые все-таки пришли на это обсуждение, хотя объявление о нем было очень запоздалое - их даже туда не пустили внутрь «, - говорит Сергей Глиняный, депутат ирпенской городского совета.

Решение так называемых «общественных слушаний» об утверждении генплана активисты обжалуют в судах, подано 5 исков. Игнорирует местная администрация и тысячи письменных обращений от жителей с требованием привлечь общественность к обсуждению, уже более 2000 протестов по новому генеральному плану, и более 7000 подписей против застройки поймы и уничтожения зеленых зон. «Не просто уже речь идет о вырубке лесов или застройке поймы. Речь идет о застройке частного сектора, где живут тысячи семей. Никто не спрашивал никакого мнения тех людей. Никто не собирал подписи, согласия. Полный беспредел! Замутили просто такую мутную воду, весь Ирпень гудит и шумит!» - объясняет позицию возмущенных горожан Татьяна Терновая, жительница Ирпеня.

Несмотря на серьезный резонанс и масштабную акцию под горсоветом, никто из чиновников к протестующим так и не вышел.

Активисты заявили: если власть и дальше будет игнорировать их требования, готовы к радикальным действиям. »Коллективно и письменно обращаемся в последний раз к власти. Не принимать генеральный план, который якобы «утвержден на общественных слушаниях», так как он незаконный - без учета мнения общины Ирпеня. Принять положительный генеральный план и провести законные общественные слушания по его обсуждению!» - изложил требования общины Валерий Гребенюк, руководитель общественной организации «Всеукраинский союз внутренне перемещенных лиц и ветеранов».

Наопмним, 30 ноября власти Ирпеня провели общественные слушания, на которых утвердили новый генеральный план города на ближайшие пять лет. Активисты утверждают, что принимали участие в голосовании исключительно бюджетники, «титушки», и студенты налоговой академии, при этом остальные жители города к нему допущены не были.