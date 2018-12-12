Посольство США в Украине считает решение суда о восстановлении Романа Насирова в должности главы Государственной фискальной службы показателем несовершенства судебной и антикоррупционной реформ в стране.

Об этом говорится в сообщении посольства в Twitter.

«Если вчерашнее решение касательно Насирова такое, как сообщается, это значило бы, что судебная и антикоррупционная реформы Украины далеки от совершенства», - подчеркнули в дипведомстве.

Напомним, 11 декабря Окружной административный суд Киева восстановил в должности экс-председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова и постановил выплатить ему омпенсацию в 184 тысячи гривен.

Правительство намерено обжаловать это решение.

Кабмин уволил Насирова 31 января.

По данным СМИ, Насиров впервые в истории независимой Украины уволен за двойное гражданство.

10 ноября 2017 года Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Насирова.

По версии следствия, председатель ГФС в период с мая 2015 года по март 2016 года принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в так называемой «газовой схеме Онищенко», на общую сумму 2,019 млрд грн.