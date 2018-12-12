Пенсионный возраст будет повышаться вместе с ростом продолжительности жизни.

Об этом рассказал старший экономист Всемирного банка Алексей Случинский в интервью «Экономической правде».

«Сейчас у человека с минимальным стажем есть право выхода на пенсию в 60 лет. Это достаточно низкий уровень. Учитывая, что мы живем дольше, со временем пенсионный возраст будет повышаться. Рано или поздно мы к этому вопросу вернемся», - сказал Случинский.

По его словам, некоторые страны не поднимают пенсионный возраст прямо сейчас, но принимают решение, что начнут это делать, например, через пять лет.

«Это позволяет людям перестроиться и приспособиться к новым правилам. Украина пока решила этот вопрос креативно и, на мой взгляд, конструктивно. Тем не менее, этот вопрос еще предстоит решать в будущем», - заявил он.

Решение о повышении пенсионного возраста будет техническим моментом, считает представитель Всемирного банка.

«Мы находимся в переходном периоде повышения требуемого страхового стажа и возраста выхода на пенсию, поэтому чтобы накладывать на это повышение пенсионного возраста, нужно все продумать», - сказал Случинский.

Напомним, закон о пенсионной реформе, который в Украине вступил в силу 11 октября 2017 года, не предусматривает повышения пенсионного возраста, но вводит требования к страховому стажу.

Так, для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 25 лет страхового стажа. При стаже от 15 до 25 лет на пенсию можно будет выйти в 63 года, при стаже менее 15 лет – в 65 лет. В то же время, люди, у которых нет страхового стажа, смогут претендовать на социальную помощь при достижении 63 лет. Размер помощи будет определяться, исходя из уровня доходов семьи пенсионера. Все нормативы минимального страхового стажа будут увеличиваться на 1 год каждые 12 месяцев до 2028 года. Таким образом, с 2028 года для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 35 лет страхового стажа.

В апреле 2018 года министр социальной политики Андрей Рева заявил, что пенсионный возраст украинцев не будет повышаться десять лет.