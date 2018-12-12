Министерство иностранных дел советует украинцам, которые находятся во Франции или готовятся отправиться в эту страну, быть готовыми к усиленным проверкам правоохранительными органами после теракта в Страсбурге.

Соответствующие рекомендации подготовил Департамент консульской службы МИД.

В связи с акциями массового протеста на территории Французской Республики и терактом, произошедшим 11 декабря в центре Страсбурга, правоохранительными органами Франции принимаются меры по обеспечению повышенной безопасности и контроля.

Учитывая проведение французскими правоохранительными органами в городе специальной операции на государственной границе Франции временно усиленно личный и паспортный контроль.

МИД рекомендует гражданам Украины, которые планируют совершить поездку во Францию, проявлять бдительность и осмотрительность во время пребывания в местах повышенного риска и скопления людей (рождественские ярмарки, уличные представления, концертные площадки, аэропорты, вокзалы, места религиозного культа, известные исторические памятники), выполнять все законные указания и рекомендации сил безопасности и местной власти, быть готовыми к проверке представителями правоохранительных органов документов и транспортных средств, личного контроля, иметь при себе документы, удостоверяющие личность, постоянно следить за сообщениями местных органов о развитии ситуации, актуальных угрозах и мерах безопасности в месте пребывания.

В случае попадания в чрезвычайную ситуацию, гражданам Украины рекомендуется обращаться в Посольство Украины во Франции по телефону круглосуточной «горячей линии»: + 33-143-06-07-37, e-mail: [email protected] или cons_fr @ mfa .gov.ua, или на круглосуточную «горячую линию» МИД Украины: + 38-044-238-16-57.

Напомним, вечером 11 декабря три человека были убиты и 12 ранены в результате стрельбы в центре Страсбурга.